"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال تصاميم مشروع "داون تاون" مع "شامبان تايلور" بقيمة 23 مليون ريال

أعلنت مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد أعمال تصاميم مشروع وسط المدينة "داون تاون" مع CHAPMAN TAYLOR LLP وقالت الشركة في بيان نشر اليوم على موقع "تداول": "بالإشارة إلى مشروع المدينة وسط المدينة "داون تاون" - (المشروع) بمدينة المعرفة الاقتصادية والذي تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 31 مارس 2019م والذي يستهدف تطوير السوق التجاري الرئيسي لمدينة المعرفة الاقتصادية والوحدات الفندقية المرتبطة به ضمن مرحلة التطوير الأولى لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمنطقة الشمالية والتي ترتبط من خلال طريق الملك عبد العزيز بالمسجد النبوي ومحطة قطار الحرمين ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة المنورة، نعلن عن توقيع عقد أعمال التصاميم للمشروع مع شركة شامبان تايلور Champan Taylor وهو أحد الاستشاريين العالميين المتخصصين في تصاميم المشاريع الكبرى للأسواق التجارية والترفيهية والفنادق وسبق له تصميم مشاريع مماثلة بالمنطقة وحول العالم". وجاءت تفاصيل العقد كالتالي:

1 - تاريخ اعلان الترسية 1440-09-16 الموافق 2019-05-21

2 - موضوع العقد الاستشارات الهندسية لأعمال تصاميم مشروع وسط المدينة (داون تاون)

3 - تاريخ توقيع العقد 1440-11-11 الموافق 2019-07-14

4 - قيمة العقد 23,390,642 ريال

5 - مده العقد 52 أسبوع

ويشمل العقد مرحلتين أساسيتين:

المرحة الأولى وتشمل دراسات الموقع العام والتصاميم الأولية ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية.

كما تشمل المرحلة الثانية التصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ.

ولا يوجد أثر مالي جوهري لتكلفة العقد حيث يتم سداد تكاليف الأعمال على دفعات وبناء على تقدم تنفيذ هذه الأعمال كما أنه سيتم تغطية هذه التكاليف ذاتياً من السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة.

علما بأنه لا يوجد طرف ذو علاقة ضمن هذا التعاقد.

ومن المخطط قيام الاستشاري بأعمال التصاميم من خلال الاستخدام الفعال للمساحات المتاحة لكامل الأرض المخصصة للمشروع لتفي بالمكونات المستهدفة للمشروع ومنها حوالي 129 ألف متر مربع مخصصة للسوق (المول) والبوليفارد بمساحة تأجيرية حوالي 122 ألف متر مربع تحوي متحف تفاعلي عن المدينة المنورة وصالة ترفيهية مغلقة وسينما ونادي صحي، وتضم المساحة قطاع الضيافة الذي يحوي المزيج من الغرف والأجنحة الفندقية والوحدات السكنية المخدومة من خلال معايير العلامات التجارية الدولية في هذا القطاع بعدد يصل إلى 350 غرفة و150 شقة فندقية ضمن المرحلة الأولى. ويضم المشروع حديقة عامة على مساحة 45 ألف متر مربع تحتضن الأنشطة والبرامج الترفيهية ومحلات المطاعم والمقاهي والخدمات والمنطقة التراثية وبحيث تراعي التصاميم المستهدفة ربط قطاع الضيافة بمنطقة الأسواق والمطاعم والخدمات.

علماً بأن مدة استكمال أعمال التصاميم أعلاه تدخل ضمن المدة المعلن عنها سابقاً لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع المتوقع لها ثلاث سنوات حيث يتم العمل على التصاميم بالتوازي مع العمل في بعض مهام المشروع الأخرى، كما أن تكاليف أعمال التصاميم محتسبة ضمن التكاليف التقديرية للمشروع المتوقع لها 2.2 مليار ريال بإذن الله.