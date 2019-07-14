"مدينة المعرفة" توقع اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن توقيعها بتاريخ 11 ذو القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م اتفاقية تعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 والذي تم تدشينه من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتهدف الاتفاقية لتهيئة الطرفين لخبراتهما والاستفادة من إمكانياتهما المتاحة لما يحقق مصالحهما المشتركة، حيث تستفيد شركة مدينة المعرفة الاقتصادية من تعزيز استثماراتها ودعم مشاريعها التطويرية القائمة وإيجاد فرص استثمارية جديدة ذات معايير عالية واستقطاب المزيد من المستثمرين لتطوير هذه المشاريع، ويستفيد البرنامج من مخرجات المشاريع التطويرية لمدينة المعرفة في تيسير إجراءات وصول المزيد من الحجاج والمعتمرين وجذب الشركات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن إلى فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى تحسين تجربة المعتمر والزائر من خلال إثرائها من الناحية الدينية والثقافية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

ويتمثل مجال التعاون بين الطرفين في قيام شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بمراعاة متطلبات مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عند إعداد الخطط لمشاريعها المتعلقة بنطاق خدمة ضيوف الرحمن ومشاركتها مع البرنامج، وكذلك العمل على مواكبة تطلعات برنامج خدمة ضيوف الرحمن من خلال جذب مستثمرين جدد وطرح فرص استثمارية جديدة في مجال خدمة الحجاج والمعتمرين من خلال توفير الخدمات التجارية والفندقية وخلق بيئة عمرانية متميزة بشكل عام وخصوصاً للمنطقة المحيطة بمحطة القطار حيث يجري العمل على تصاميم مشروع "بوابة المدينة" بمكونات تشمل عدد 300 غرفة وشقة فندقية من فئة الثلاث نجوم في المرحلة الأولى، وأسواق تجارية متصلة بمحطة قطار الحرمين السريع ومحطة للنقل مرتبطة بمحطة القطار، وضمن نطاق الاتفاقية تقوم شركة مدينة المعرفة حالياً باستكمال الدراسات الأولية لمشروع جادة العالم الاسلامي ليرتبط بالمشاريع الأخرى المتميزة بالمنطقة خصوصاً المجاورة لمحطة القطار، وسيراعي المشروع الثقافات المتعددة للعالم الإسلامي والرمز إليها من خلال المعالجات المعمارية والعمرانية التي تراعي تنوع ثقافات الدول بحيث يتم تطوير المشروع على مراحل وتشمل كل منطقة ساحات خارجية وعيادات ومناطق للتسوق بالإضافة إلى الخدمات الفندقية الاقتصادية لخدمة الحجاج و المعتمرين مع كافة الخدمات المساندة، وتصل الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة إلى عدد 1,600 غرفة فندقية في مرحلتها الأولى وتصل إلى 16 ألف غرفة لكامل المراحل، مما يخدم الهدف الاستراتيجي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن بشكل مباشر، من حيث تغطية العجز في عدد الغرف الفندقية في المدينة المنورة لمواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة عدد المعتمرين والحجاج وزائري مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 30 مليون زائر سنوياً.

ويتوقع أن تضيف شركة مدينة المعرفة من خلال استثماراتها لتطوير مراحل متعددة من المشروع بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن ما يقارب خمسة عشر ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مجالات ذات علاقة بنطاق عمل البرنامج الذي يوفر من جانبه البرامج والدراسات التي تساهم في تنفيذ مشروعات مدينة المعرفة الاقتصادية، ودعم البحوث العلمية والتطوير في مجال خدمة ضيوف الرحمن والاستثمار به لمشاركتها مع مدينة المعرفة والمساهمة في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وعدد من الخدمات الأخرى الداعمة لاهتمام الطرفين.

وقد تم توقيع الاتفاقية برعاية وتشريف الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حيث وقّع من طرف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة، عضو مجلس التنمية الاقتصادية، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومن طرف مدينة المعرفة الاقتصادية سعادة الأستاذ أمين بن محمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة.

علماً بأن مدة الاتفاقية عامان من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم تكن رغبة أحد الأطراف خلافاً لذلك، ولا يوجد طرف ذي علاقة بين طرفيها، كما لا يوجد أثر مالي للاتفاقية على قوائم الشركة المالية في الوقت الحالي.