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أخبار الشركات- محلية

هيئة السوق توافق على تسجيل "آرنست ويونغ" محاسبون قانونيون

أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على تسجيل شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

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