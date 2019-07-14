تعيين مارتن باول عضوا في مجلس إدارة "ساب"

أصدر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) قراراُ بالتمرير بتاريخ 11/11/1440هـ الموافق 14/7/2019م بالموافقة على تعيين مارتن باول عضوا مستقلا في مجلس الإدارة.

وتجدر الإشارة أن موافقة المجلس على التعيين أعلاه لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

مارتن مشارك في معهد تشارترد للمصرفيين في (ACIB)المملكة المتحدة. يحظى مارتن بخبرة واسعه اكتسبها من عدة مناصب إدارية عليا تجاوزت 40 عاما في القطاع المصرفي والخدمات المالية وإدارة المخاطر. وتقلد عدة مناصب في رويال بنك أوف سكوتلاند من ضمنها كبير مسؤولي المخاطر - قسم تسوية رأس المال وعضو مجلس إدارة بنك الأول.