الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع للجلسة الخامسة والمؤشر يتخطى حاجز 9 الاف نقطة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من الأسهم القيادية لتدفع المؤشر العام فوق مستويات 9 الآف نقطة من جديدة بعدها تراجعها قبل نحو شهر.

و أغلق السوق عند مستويات 9015 نقطة، لتسجل السوق مكاسب بلغت 46 نقطة أو ما يعادل 0.52 في المائة، متجاوزا بذلك المؤشر العام مستويات 9 الاف نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 3.1 مليار ريال تمت عبر تداول 124.4 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 99.2 ألف صفقة.

وارتفعت الأسهم بدعم من أسهم قطاع المصارف بشكل رئيسي بالاضافة إلى أسهم شركة "الاتصالات السعودية" وكذلك شركة " سابك"، حيث ارتفع قطاع المصارف بنحو 0.6 في المائة حيث واصل القطاع ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي.

وتصدرت أسهم شركة بي سي اي الارتفاعات بنحو 4.2 في المائة تلاها أسهم شركة الفخارية بارتفاع 4.1 في المائة بالإضافة إلى أسهم شركة إعادة للتأمين بارتفاع 3.9 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات وحدات ميفك ريت بانخفاض 2.2 في المائة، تلاه أسهم شركة مجموعة صافولا بنحو 1.7 في المائة وكذلك أسهم شركة جرير الذي تراجعت بنحو 1.5 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 114 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 53 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 368 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الإنماء بنحو 254.7 مليون ريال، تلاها أسهم شركة سابك بنحو 217 مليون ريال.