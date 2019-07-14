"الروبوت النملة" يستطيع القفز والتواصل والعمل بشكل جماعي

طور باحثون من مختبر البروفيسور جامي بايك السويسري روبوتات صغيرة يبلغ وزن الواحد منها عشرة جرامات، واستوحوا الفكرة من حياة النمل: فالروبوتات الصغيرة تستطيع التواصل مع بعضها بعضا وتوزيع الأدوار فيما بينها وإنجاز أعمال معقدة من خلال العمل الجماعي.

ومن المعروف على المستوى الفردي أن كل نملة تتمتع بالقوة والذكاء. ولكن على المستوى الجماعي،و يستطيع النمل القيام بأعمال معقدة وتفادي الأعداء.

ووفقا للبحث الذي نشرته مجلة "نيتشر" في عددها الأخير، تبدي الروبوتات على المستوى الفردي قليلا من الذكاء ولكنها قادرة على التواصل والتحرك بشكل جماعي. ويمكن إعادة ضبطها وهي بسيطة في هيكلها، ورغم ذلك تستطيع أن تقفز وأن تزحف لاستكشاف جميع أنواع الأسطح. ومعا، يمكن للروبوتات سريعا كشف أي عقبات والتغلب عليها، وتحريك أشياء أكبر وأثقل منها بكثير.

وأطلق على الروبوتات ذات الأرجل الثلاث والتي تشبه شكل حرف "تي" بالإنجليزية (T)، اسم "تريبوتس"، ويمكن تجميع الواحد منها في دقائق قليلة. وهي مزودة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة استشعار من أجل أغراض الاستكشاف والتواصل.

ويقول المشرف على البحث، زينيسبيك زكيبوف: "إن حركات الروبوتات صممت على غرار حركات نمل /فخ الفك/، وتزحف هذه الحشرات بشكل طبيعي للهروب من معتد مفترس، وتضم فكيها القويين معًا من أجل أن تقفز من ورقة شجرة إلى أخرى."