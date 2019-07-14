ارتفاع أرباح "جرير" 4 % بدعم من نمو مبيعات "الإلكترونيات"

ارتفعت أرباح شركة جرير المدرجة بسوق الاسهم السعودية خلال الربع الثاني بنحو 4 في المائة، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 169.1 مليون ريال مقارنة بنحو 162.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، حيث ذكرت الشركة أن سبب إرتفاع صافي الربح يعود إلى نمو مبيعات قسم الإلكترونيات وخاصة الهواتف الذكية.

وحققت الشركة مبيعات خلال الفترة بلغت 1.89 مليار ريال بنمو بلغ 11.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما حققت الشركة صافي أرباح خلال النصف الاول بلغت 402.8 مليون ريال بنمو 6.6 في المائة للفترة المماثلة، فيما نمت المبيعات بنحو 14.7 في المائة، حيث بلغت المبيعات 3.77 مليار ريال مقارنة بنحو 3.29 مليار ريال.

وبنهاية الفترة فقد بلغت ربحية السهم نحو 3.36 ريال، مقارنة بنحو 3.18 ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ذكرت الشركة أنها فتحت 3 معارض جديدة خلال الفترة.