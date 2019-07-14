4 ملايين دولار تفصل «المنتقمون» عن أكثر الأفلام إيرادات في التاريخ

تبقى ما يقارب أربعة ملايين دولار لفيلم الأكشن والخيال العلمى

"المنتقمون: نهاية لعبة"، لتحقيق الرقم القياسي لأكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات في التاريخ.

ويسعى فيلم مارفل الأخير، الذي يعد تمتمة لـ 22 جزءا عرضت على مدار السنوات الماضية، في تحطيم الرقم القياسي لأكثر الإيرادات في التاريخ، الذي يتربع عليه فيلم آفاتار الشهير برصيد 2.78 مليار، بينما توقفت إيرادات "نهاية لعبة" عند 2.74 مليار دولار.

وعلى الرغم من انتهاء السباق بشكل رسمي بخروج فيلم "المنتقمون" من دور العرض، إلا أن شركة مارفل تواصل المنافسة بطرح الفيلم مرة أخرى بمشهد إضافي جديد في الفيلم يوم 24 يوليو الجاري، ليعود الفيلم لحصد ملايين الدولارات مرة أخرى.

وأشارت بعض التقارير الأجنبية إلى أن فيلم مارفل الشهير سيتخطى الإيرادات، التي حققتها شركة ديزني بفيلمها آفاتار ليقترب من حاجز ثلاثة المليارات دولار إيرادات ليتربع على عرش الأكثر تحقيقا للإيرادات لسنوات طويلة قادمة. ودار الجزء الجديد حول حرب أبطال "المنتقمون" مع "ثانوس" في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الستة اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبا إلى جنب مع القضاء على "ثانوس" لتخليص العالم من شره.