ترقية الحربي إلى رتبة عميد ركن

صدر الأمر الملكي بترقية العقيد ركن ساهر بن محمد الحربي، إلى رتبة عميد ركن. وعبر العميد ركن الحربي عن شكره وتقديره للقيادة، واعدا ببذل مزيد من العطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

"الاقتصادية" تهنئ العميد ركن الحربي على الترقية، وتتمنى أن تكون حافزا له لتقديم مزيد من الجهد والعطاء.