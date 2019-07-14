«سوبر جونيور» الكورية: «موسم جدة» حقق لنا الحلم

أنهت فرقة "سوبر جونيور" الكورية أمس الأول حفلها الغنائي الأول من جولتها العالمية "سوبر شو 7 إس"، التي كان ختامها في السعودية، بحضور جمهور عريض أشعل الحفل في واحدة من أهم وأكبر الحفلات الغنائية، ضمن فعاليات موسم جدة هذا العام، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.
الحفل الغنائي الكوري الأول من نوعه على مستوى المملكة بلغ عدد حضوره ما يزيد على أربعة آلاف شخص، حيث كشفت اللجنة المنظمة لموسم جدة عن نفاد تذاكر الحفلة الرئيسية والحفلات التابعة لها. وفي لقاء مطول لبرنامج صباح العربية، عبر أعضاء الفرقة عن سعادتهم بأن الحلم تحقق أخيرا في القدوم إلى السعودية ولقاء المعجبين العرب، وأنه لشرف كبير لهم أن يكونوا أول فرقة كورية آسيوية من فن "الكيبوب" تتم دعوتها للسعودية.
وشارك في الحفل جو بيونج ووك السفير الكوري في المملكة وعدد من الشخصيات الدبلوماسية الكورية، الذي بدوره قال إن فرقة سوبر جونيور صنعت تاريخا ثقافيا.
وقدمت الفرقة عديدا من أغانيها بعرض راقص وجاذب، كما فاجأت الفرقة جمهورها بألبومها الجديد، الذي غنت منه بعض الأغاني، وتفاعل معها الحضور بشكل لافت وقوي، بحسب "العربية".
وقام أعضاء الفرقة بالبث المباشر من موقع الحفل عبر منصات التواصل، ليشاهد باقي المعجبين الذين لم يستطيعوا حضور العرض الاستعراضي للفرقة، كما شارك عديد منهم الصور والمقاطع المصورة للحفل.
وعبر أعضاء الفرقة عن مشاعرهم بوجودهم في السعودية بحفلهم الأول قائلين: "شكرا جزيلا لحبكم لنا من السعودية، إنها لحظات تاريخية، وللموسيقى الكورية، كأول فرقة كورية تقدم عرضا في المملكة، ودافعنا للاستمرار هو حب المعجبين لنا طوال مسيرتنا، كما نشكركم على وضع صورنا على أكبر شاشة للإعلان". وتفاعل السفير الكوري لدى السعودية مع إيقاعات وأغاني فرقة سوبر جونيور في موسم جدة، الذي كان من ضمن الحضور الموجود في مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الوقت الذي نفدت فيه التذاكر للحفلتين خلال أربع ساعات من طرحها للجمهور، رغم تعطل الموقع لأكثر من ساعتين.
وأوضحت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية أن "الفرقة تقدم حفلا منفردا لها لأول مطرب كوري بعد ماريا كاري المطربة الأمريكية، وأندريا بوتشيلي مغني الأوبرا الإيطالي".
وقال المنفذون للحفل في بيان، إن التبادل بين كوريا والسعودية أصبح أكثر أهمية في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسيئول أخيرا، متطلعة إلى أن تلعب حفلة الفرقة المقررة في جدة دور الجسر للتبادل الثقافي بين البلدين.
- انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي 18.5 %
- محللون: 3 عوامل تدعم صعود الأسهم السعودية إلى مستويات جديدة
- اعتراضات في "منظمة التجارة" على زيادة الولايات المتحدة دعم مزارعيها
- أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثالث من 2019
- ألمانيا تقترح تأسيس تحالف للعمالة الماهرة مع أمريكا
- 33.4 ألف تأشيرة استخرجت لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام .. تراجعت 20 %
- تركيا مهددة بفقدان تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بعد خفض «فيتش»
الناس
- اليوم.. لائحة الذوق العام ترصد الملابس غير المحتشمة والألفاظ المسيئة
- بالألعاب النارية والشوارع المزينة.. «موسم العيد» يعزز البهجة في مناطق المملكة
- معرض «100 عام».. لوحات فنية للقدس بين زمانين
- افتتاح أول دار سينما في المنطقة الشرقية
- عندما يتوارى الخبر الكاذب بخبر أكذب منه!
- إقبال كبير على "مركاز الترفيه" خلال رمضان
- إيرادات فيلم علاء الدين تقترب من المليار دولار
- موسم العيد.. هوية موحدة وفعاليات عالمية ترسم البهجة
- ماجدة الرومي تحيي حفل «شتاء طنطورة».. وعرض بانورامي للوحات فان جوخ
- طبيب سعودي ينال براءة اختراع أمريكية عن علاج لخشونة المفاصل
أضف تعليق