«سوبر جونيور» الكورية: «موسم جدة» حقق لنا الحلم

أنهت فرقة "سوبر جونيور" الكورية أمس الأول حفلها الغنائي الأول من جولتها العالمية "سوبر شو 7 إس"، التي كان ختامها في السعودية، بحضور جمهور عريض أشعل الحفل في واحدة من أهم وأكبر الحفلات الغنائية، ضمن فعاليات موسم جدة هذا العام، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه، في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الحفل الغنائي الكوري الأول من نوعه على مستوى المملكة بلغ عدد حضوره ما يزيد على أربعة آلاف شخص، حيث كشفت اللجنة المنظمة لموسم جدة عن نفاد تذاكر الحفلة الرئيسية والحفلات التابعة لها. وفي لقاء مطول لبرنامج صباح العربية، عبر أعضاء الفرقة عن سعادتهم بأن الحلم تحقق أخيرا في القدوم إلى السعودية ولقاء المعجبين العرب، وأنه لشرف كبير لهم أن يكونوا أول فرقة كورية آسيوية من فن "الكيبوب" تتم دعوتها للسعودية.

وشارك في الحفل جو بيونج ووك السفير الكوري في المملكة وعدد من الشخصيات الدبلوماسية الكورية، الذي بدوره قال إن فرقة سوبر جونيور صنعت تاريخا ثقافيا.

وقدمت الفرقة عديدا من أغانيها بعرض راقص وجاذب، كما فاجأت الفرقة جمهورها بألبومها الجديد، الذي غنت منه بعض الأغاني، وتفاعل معها الحضور بشكل لافت وقوي، بحسب "العربية".

وقام أعضاء الفرقة بالبث المباشر من موقع الحفل عبر منصات التواصل، ليشاهد باقي المعجبين الذين لم يستطيعوا حضور العرض الاستعراضي للفرقة، كما شارك عديد منهم الصور والمقاطع المصورة للحفل.

وعبر أعضاء الفرقة عن مشاعرهم بوجودهم في السعودية بحفلهم الأول قائلين: "شكرا جزيلا لحبكم لنا من السعودية، إنها لحظات تاريخية، وللموسيقى الكورية، كأول فرقة كورية تقدم عرضا في المملكة، ودافعنا للاستمرار هو حب المعجبين لنا طوال مسيرتنا، كما نشكركم على وضع صورنا على أكبر شاشة للإعلان". وتفاعل السفير الكوري لدى السعودية مع إيقاعات وأغاني فرقة سوبر جونيور في موسم جدة، الذي كان من ضمن الحضور الموجود في مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الوقت الذي نفدت فيه التذاكر للحفلتين خلال أربع ساعات من طرحها للجمهور، رغم تعطل الموقع لأكثر من ساعتين.

وأوضحت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية أن "الفرقة تقدم حفلا منفردا لها لأول مطرب كوري بعد ماريا كاري المطربة الأمريكية، وأندريا بوتشيلي مغني الأوبرا الإيطالي".

وقال المنفذون للحفل في بيان، إن التبادل بين كوريا والسعودية أصبح أكثر أهمية في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسيئول أخيرا، متطلعة إلى أن تلعب حفلة الفرقة المقررة في جدة دور الجسر للتبادل الثقافي بين البلدين.