لأول مرة .. الآثار المصرية تفتتح هرم سنفرو أمام الزوار

فتحت وزارة الآثار المصرية صباح أمس هرم "سنفرو الجنوبي" المعروف بالهرم المنحني في منطقة آثار دهشور، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

أعمال ترميم الهرم امتدت من القاعدة وحتى ارتفاع أربعة أمتار تقريبا، حيث جمع فريق العمل الأحجار المتساقطة حول الهرم وأعادها إلى أماكنها الأصلية، وتم ملء الفواصل بين مداميك الأحجار التي فقدت مونتها بسبب عوامل التعرية، وذلك مع الحفاظ على القيمة الأثرية للهرم.

كما تم الانتهاء من أعمال الترميم للجهات الثلاث الأخرى للهرم، وإعادة جميع الأحجار المتساقطة إلى أماكنها الأصلية، إلى جانب ترميم الهرم من الداخل بعد الانتهاء من أعمال الترميمات الخارجية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم فتح "هرم كا" العقائدي في منطقة آثار دهشور، لأول مرة أمام زوار المنطقة للمصريين والأجانب.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أن منطقة آثار الهرم تشهد يوميا ما يقرب من 12 ألف زائر، ومع افتتاحات الهرم المنحني واللاهون ما سيزيد عدد الزوار خلال الأيام المقبلة.

ويعد الهرم المنحني ثالث أكبر هرم بعد الملك خوفو والهرم الشمالي‫ للملك سنفرو المعروف باسم الهرم الأحمر‫، إذ يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وهو أول هرم بني على هذا الشكل المنحني بعد هرم زوسر المدرج، ويقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه تمت بسبب مشكلات إنشائية ظهرت عند التنفيذ.