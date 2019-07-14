اعتراضات في "منظمة التجارة" على زيادة الولايات المتحدة دعم مزارعيها

أعرب أعضاء في منظمة التجارة العالمية عن قلقهم إزاء إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ تقديم شريحة ثانية من مجموعة تدابير لتيسير سوقها الزراعية، وذلك بتمويل يصل إلى 16 مليار دولار مساعدة للمزارعين الذين تضرروا من الاضطرابات التجارية.

وقال بعض الأعضاء إنه في الاجتماع الأخير للجنة في فبراير (شباط) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أن نظام تيسير سوقها الزراعية الذي أعلن في 2018، كان يهدف إلى أن يكون لفترة قصيرة الأجل ولمرة واحدة إلى مساعدة المزارعين المتضررين من المعاملة "غير العادلة" من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وطلب الأعضاء من الولايات المتحدة تقديم تفسير حول هذا التناقض ومعلومات أكثر تفصيلا عن نفقاتها الإجمالية في دعم الزراعة في عامي 2018 و2019.

جاء ذلك في اجتماع للجنة الزراعة التابعة لمنظمة التجارة أثار خلاله الأعضاء أسئلة تتعلق بالسياسات الزراعية لكل منهم، وطرح خلال الاجتماع عدد قياسي من الأسئلة "ما يقرب من 190 سؤالا"، تلت ذلك مناقشات حية تناولت مختلف السياسات الزراعية. وأجرى الأعضاء فحصهم السنوي لتنفيذ قرار قمة نيروبي بشأن المنافسة التصديرية، فيما ترأست الجلسة الرئيسة الجديدة، كريستيان ديستيفانو من لوكسمبورج.

وقالت الولايات المتحدة، إن مجموع مدفوعاتها للمزارعين في السنة الزراعية 2018 بلغ 8.57 مليار دولار حتى 7 حزيران (يونيو) الماضي. وشددت على أن برنامج التيسير للسنة الزراعية 2018 وبرنامج التيسير الذي أعلنته في 23 أيار (مايو) 2019، هما برنامجان منفصلان. وأضافت أن برنامج التيسير لعام 2019 هو الآن في عملية وضع القواعد وسيتم إعلانه حسب الاقتضاء في إخطار الدعم المحلي للعام الجاري.

وأعرب بعض الأعضاء عن خشيتهم من أن تنفذ الولايات المتحدة مجموعات إعانات مماثلة أخرى في المستقبل، مؤكدين أن هذه الاجراءات لم يسبق لها مثيل وسيكون لها تأثير في أسعار السوق العالمية والتدفقات التجارية على حد سواء. وقال أعضاء إنهم يتطلعون إلى دراسة مزيد من المعلومات عن التدابير الأمريكية الجديدة.

وفي قضية حيوية أخرى، طلب الأعضاء من الاتحاد الأوروبي مزيدا من الوضوح بشأن منهجيته المقترحة لقسمة معدلات الحصص التعريفية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق انسحاب. وانتقد أعضاء هذه المنهجية لعدم مراعاتها التدفقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وترك أعضاء آخرين في المنظمة يتنافسون مع بريطانيا في تخفيض أحجام جدول التجارة في حالة الطلاق بين لندن وبروكسل دون اتفاق.

وكرر الاتحاد الأوروبي التزامه بتحقيق الانسحاب المنظم لبريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك وضع ترتيب تجاري شامل مع بريطانيا من أجل المستقبل. وشدد كذلك على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتقد أن استمرار التجارة الحرة بين بريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد أفضل طريقة لضمان الوصول إلى الأسواق دون الحاجة إلى استخدام كل منهما الآخر في منظمة التجارة في المستقبل. وفي معرض إشارته إلى صعوبة التنبؤ بالمستقبل، قال الاتحاد الأوروبى إنه سيواصل المفاوضات بموجب المادة الـ28 من اتفاقية التجارة العالمية "جات" وسيحاول أن يكون منفتحا وشفافا في هذه العملية.

وأعرب أحد الأعضاء عن قلقه إزاء تغير الجدول الزمني لمعدلات حصص التعريفات للاتحاد الأوروبي، وحذر من أنه قد يقلل من إمكانية حصول الأعضاء الآخرين على حصص الاستيراد لمصلحة بريطانيا. وحث الاتحاد الأوروبى على عدم تغيير التزامه تجاه الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة بسبب علاقاته المتغيرة مع بريطانيا، فيما سجل بعض الأعضاء اهتماما بهذه المسألة وقالوا إنهم سيتابعون من كثب التطورات المستقبلية.

في الوقت نفسه، شرح الاتحاد الأوروبي خطته لتعويض منتجي لحوم البقر الإيرلنديين عن أي انخفاض في أسعار لحوم البقر قد يعانونه نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد. وتشمل هذه الحزمة 50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وستكون الحكومة الإيرلندية قادرة على المطالبة بتمويل إضافي من الاتحاد، لتصل بذلك الحزمة إلى 100 مليون يورو.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التشريع الذي يحدد تفاصيل الإجراءات المعلنة لم يعتمد بعد، إذ إن إيرلندا أمامها حتى 31 تموز (يوليو) لإبلاغ الاتحاد بكيفية خططها لتنفيذ هذه التدابير، فيما سيعود الاتحاد الأوروبي برد أكثر تفصيلا بمجرد تبني الإجراءات. مؤكدا عدم موجود خطة لتعويض المزارعين في القطاعات الزراعية الأخرى.

وتلقت الهند معظم أسئلة الأعضاء في عملية رصد تنفيذ السياسات، حيث استهدفت الاستفسارات سياسات زراعية متعددة، بما في ذلك بعض البرامج الجديدة لإعانات التصدير، وخطة لضمان الدخل لدعم صغار المزارعين، والعودة إلى مسألة عويصة تتعلق بالمنهجية التي تستخدمها الهند في إخطاراتها لمنظمة التجارة، حيث تضع الدول الغربية شكوكا في صدقية منهجها.

واعترفت الهند أن الخطة الجديدة للمساعدة في مجال النقل والتسويق هي "إعانة تصدير"، لكنها أصرت على أنه بوصفها دولة نامية، فأنها ستواصل الاستفادة من أحكام اتفاق الزراعة حتى نهاية عام 2023، موضحة أنه مع بدء العمل بخطة المساعدة في مجال النقل والتسويق في عام 2019، فإنها تكون امتثلت لقرار نيروبي.

وطرح عدد من الأسئلة على الهند بشأن إخطارات الدعم المحلية تتعلق بتصنيف تدابير الدعم، ومنهجية الحساب، وتدابير الإعفاء الجديدة، وإدراج قيمة بيانات الإنتاج. وقالت الهند إنها ستقدم إشعارات لشرح إجراءات الدعم الجديدة.

كما ستقدم قيمة بيانات الإنتاج من خلال نظام إدارة المعلومات الزراعية التابع لمنظمة التجارة. وردا على الأسئلة المتعلقة بمسألة منهجية الحساب، احتجت الهند بأن المنهجية نفسها أستخدمت باستمرار في إخطاراتها منذ الفترة 1995 - 1996.

واستعرضت اللجنة عديدا من السياسات الأخرى المتصلة بالركائز الثلاث للتجارة الزراعية: الوصول إلى الأسواق، والدعم المحلي، والمنافسة التصديرية.