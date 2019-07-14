ألمانيا تقترح تأسيس تحالف للعمالة الماهرة مع أمريكا

اقترح بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني، تأسيس تحالف للعمالة الماهرة مع الولايات المتحدة، على خلفية النزاع التجاري المستمر.

ووفقا لـ"الألمانية"، قال ألتماير في ختام جولته الأمريكية في مدينة توسكالوسا في ولاية ألاباما أمس الأول، إنه يعتقد أنه من الخطأ زيادة الرسوم الجمركية، ومن أجل ذلك قدم مقترحات خارج نطاق الجمارك، مثل كيفية تعزيز التعاون الألماني- الأمريكي.

وأوضح أن من ضمن العناصر التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، تعزيز التعاون في مجال جذب العمالة الماهرة، وذلك على خلفية نقص هذه العمالة في ألمانيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن منتصف أيار (مايو) الماضي تعليق الرسوم الجمركية التي هدد بفرضها على واردات السيارات الأوروبية لبلاده، لمدة ستة أشهر، بحيث يتم التفاوض على اتفاقية جمركية خلال هذه المدة، حيث ستؤثر مثل هذه الرسوم بصفة خاصة في شركات السيارات الألمانية.

وقال ألتماير إن تعزيز التعاون في مجال العمالة الماهرة مجرد عنصر ضمن عدة مقترحات، مشيرا إلى أنه سيُجرى مناقشة هذه المقترحات مع الأمريكان خلال الأسابيع المقبلة.

من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد الألماني: "يعد القطاع الصناعي الألماني من الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الألماني ومكانته المتميزة على المستوى العالمي، ومع ريادة ألمانيا الواضحة في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ووضع الاستراتيجيات الفاعلة لتبنيها وتوظيفها في نواحي الحياة كافة، تفخر ألمانيا باستضافة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 وترحب بالعالم في القمة التي ستسهم في صياغة مسار شامل ومستدام لقطاع الصناعة العالمي، لتمكينه من المساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم".

تستضيف ألمانيا الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في عام 2020، حيث أعلن ذلك في مدينة إيكاتيرنبيرج الروسية أمس، بالتزامن مع معرض هانوفر ميسي الصناعي العالمي، أكبر معرض صناعي على المستوى العالمي.