الكشف عن مخلوقات عملاقة سكنت الصحراء

أكد العلماء أنه منذ 50 مليون سنة كان في مكان الصحراء الكبرى بحر سكنته مخلوقات عملاقة.

واستنتج العلماء أن البحر القديم كان عمقه يصل إلى 50 مترا ويغطي ثلاثة آلاف متر مربع، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي جارديان".

ويقع في الوقت الحاضر مكان البحر أكبر صحراء في العالم، ومع ذلك، فإنه لا يزال يحتوي على رفات الحيوانات البحرية القديمة، ووجودها ساعد العلماء على إعادة النظر في الشكل القديم للمنطقة.

وبحسب مورين أوليري عالم الحفريات، كان يسكن البحر نحو 12.3 مليون من الثعابين البحرية، و 1.2 مليون "بيكودونت" وهو نوع قديم من أسماك فقارية، وعدة ملايين أسماك قرموط ويلس، في الوقت نفسه، كانت تتميز جميع الحيوانات بالحجم الضخم.

في وقت سابق، وجد الباحث نيك بروكس وعالم الآثار جوان كلارك من جامعة شرق إنجلترا آثار حضارة ميتة منذ فترة طويلة على أراضي الصحراء الغربية ، وخلال البحث، اكتشف العلماء مئات الهياكل الحجرية، التي قد يكون عمرها عدة آلاف من السنين.