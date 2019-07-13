تنافس "أمازون" و"مايكروسوفت" على عقد بـ10 مليارات دولار

مهد قاض اتحادي الطريق أمام شركتي أمازون ومايكروسوفت للتنافس على عقد بقيمة عشرة مليارات دولار من وزارة الدفاع الأمريكية من أجل نظام حوسبة سحابية، بحسب "الألمانية".
وأصدر القاضي حكما ضد شركة أوراكل للتكنولوجيا، التي أكدت أنها تعرضت للاستبعاد بشكل غير عادل من التنافس على العقد الخاص بمشروع للبنية التحتية الدفاعية التي تعرف باسم "جيدي".
وكانت "أوراكل" قد قالت إن هناك تعارض مصالح بين موظفي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".
وحكم القاضي اريك بروجنك من محكمة القضايا الاتحادية ضد "أوراكل"، ليغلق الباب فعليا أمام مزيد من الادعاءات. ورأى القاضي أنه لا يوجد هناك أي ظلم وقع على الشركة.
وبهذا الحكم سيتمكن "البنتاجون" من الاختيار بين "مايكروسوفت" و"أمازون" لتنفيذ المشروع، الذي يعد أحد أكبر المشاريع التكنولوجية التي تطرحها الوزارة.
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