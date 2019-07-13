ملاك العقارات في ألمانيا : الإيجارات سترتفع حال تسعير الانبعاثات الكربونية

توقع اتحاد ملاك العقارات في ألمانيا صعود الإيجارات حال ارتفاع تكاليف التدفئة جراء تسعير الانبعاثات الكربونية. وقال رئيس الاتحاد كاي فارنيكه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم "التوقف عن استخدام الطاقة النووية والفحم سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. وإذا تم تسعير الانبعاثات الكربونية فإن السكن سيصبح باهظ التكلفة لكافة المواطنين في هذا البلد". وذكر فارنيكه أن تكاليف التحول إلى الطاقة المتجددة لا يمكن تمويلها بدون مشاركة المستأجرين وقال "هنا من الضروري التوصل إلى حل مناسب إذا تم تسعير الانبعاثات الكربونية". مضيفا أن الأكيد هو أن التدفئة والمياه الدافئة ستصبح مكلفة للجميع في ألمانيا حال تم تطبيق مقترحات "حكماء الاقتصاد". تجدر الإشارة إلى أن الغرض من تسعير الانبعاثات الكربونية هو المساعدة في تحقيق أهداف حماية المناخ لألمانيا.

وكان مجلس الخبراء المعني بتقييم التطور الاقتصادي الشامل في ألمانيا أوصى الحكومة الاتحادية بفرض ضرائب على التدفئة المولدة عبر النفط والغاز لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في المباني. كما طرحت وزيرة البيئة الألمانية سفينا شولتسه خططا مماثلة. وشكا اتحاد ملاك العقارات من أن الاستثمار في هذا المجال حاليا ليس مجديا من الناحية الاقتصادية بالنسبة لأصحاب العقارات، وطالب بدعم من الدولة وقال "إذا لم نحصل على دعم من الدولة في شكل تخفيضات ضريبية على سبيل المثال ستواصل الإيجارات ارتفاعها". مضيفا أن قضية حماية المناخ وتسعير الانبعاثات الكربونية بوجه عام بحاجة إلى حل على المستوى الأوروبي.