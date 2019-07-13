المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في الصومال

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً بمدينة كيسمايو بالصومال، أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقدم المصدر، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
أخبار
- وزير التعليم: تعديل التقويم الدراسي لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعا بعد عيد الأضحى
- "هيئة الترفيه": أكثر من 80 فعالية في مختلف مناطق المملكة ضمن "موسم العيد"
- «الشورى» يقر نظام الإقامة المميزة للحد من الاقتصاد الخفي والتستر التجاري
- واشنطن بوست: ترمب وافق على تنفيذ هجوم إليكتروني استهدف منظومات صاروخية إيرانية
- بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة المميزة السعودية.. الدائمة بـ 800 ألف ريال والسنوية بـ 100 ألف
- إطلاق خدمة شهادة خلو السوابق الإلكترونية
- "إطعام" تطلق مشروع زكاة الفطر بطريقة نوعية تحد من هدر الطعام
- 17 وجهة استقدام للعمالة المنزلية متاحة للسعوديين.. و"البنجلادشية" و"الفلبينية" الأكثر طلبا
- قوات التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي ويصيب 26 مسافرا
- الحوثيون يستعرضون في الحديدة بمركبات الأمم المتحدة.. ترفع صور الخميني وعلم حزب الله الإرهابي
أضف تعليق