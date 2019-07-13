استقرار معدل التضخم في سلطنة عمان خلال شهر يونيو الماضي

أعلنت سلطنة عمان اليوم عن استقرار معدل التضخم في البلاد خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من عام .2018

وذكرت وكالة الأنباء العمانية بموقعها على "تويتر"اليوم أن ذلك جاء نتيجة الارتفاع المتوازن مع الانخفاض في المجموعات الرئيسية.

وحسب الوكالة ، ارتفع إجمالي الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى بنهاية ابريل الماضي إلى 6ر25 مليار ريال عماني، مسجلًا نموًا بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من عام .2018

وشهد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية نيسان /ابريل الماضي نموًا بنسبة 8ر4 بالمئة ليبلغ حوالي 23 مليار ريال عماني، فيما سجلت ودائع القطاع الخاص نموًا بنسبة 9ر3 بالمئة لتصل إلى حوالي 6ر14 مليار ريال عماني.