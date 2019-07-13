مختبر فضائي صيني مأهول يعود لدخول الغلاف الجوي

قالت السلطات الصينية اليوم السبت إن المختبر الفضائي الصيني المأهول تيانغ أونغ-2 أنهى تجاربه وسيعود لدخول الغلاف الجوي للأرض في 19 يوليو .

وقال مكتب هندسة الرحلات الفضائية المأهولة بالصين في بيان إن من المرجح سقوط كمية صغيرة من الحطام في المنطقة الآمنة المحددة في مياه المحيط الهادي الجنوبي.

وكانت الصين قد أطلقت المختبر في 15 سبتمبر عام 2016 بعد إطلاق أول مختبر فضائي صيني مأهول تيانغ أونغ-1.