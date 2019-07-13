ترمب يبحث قضية الهجرة مع رئيس جواتيمالا في البيت الأبيض يوم الاثنين

قال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيلتقي مع رئيس جواتيمالا جيمي موراليس في البيت الأبيض يوم الاثنين لإجراء محادثات بشأن الهجرة والأمن.

وقالت مصادر حكومية من البلدين إن موراليس سيوقع اتفاقية مع ترامب يوم الاثنين تعلن جواتيمالا مقصدا آمنا للساعين للحصول على حق اللجوء في حين لجأ مسؤولون سابقون بجواتيمالا للقضاء لوقف مثل هذه الاتفاقية.

وقال ترمب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة وجواتيمالا على وشك التوصل "لاتفاقية بلد ثالث آمن" في إطار جهوده للحد من الهجرة المتجهة للولايات المتحدة من أمريكا الوسطى.

وبموجب مثل هذه الاتفاقية ستكون جواتيمالا ملزمة بفرز طلبات اللجوء من مهاجرين دخلوا أراضيها في طريقهم للولايات المتحدة. وعادة ما يصل المهاجرون القادمون من هندوراس والسلفادور إلى المكسيك عبر جواتيمالا في طريقهم للحدود الأمريكية المكسيكية برا.