«بحيرة البجع» .. عرض يفيض رومانسية في افتتاح «قرطاج الدولي»

على وقع الموسيقى الحالمة والرقصات المتناغمة سبح جمهور مهرجان قرطاج الدولي في فيض من الرومانسية بعرض (بحيرة البجع) الذي افتتح فعاليات الدورة الـ55 للمهرجان العريق البارحة الأولى.

وفي أجواء رومانسية درامية عبر أربعة فصول استعراضية قدمت فرقة باليه سان بطرسبرج عرض (بحيرة البجع)، إحدى روائع الموسيقار الروسي بيتور إليتش تشايكوفسكي. وبأجساد مرنة اختالت راقصات الباليه في تناغم كبجعات بيضاء في محاولة لإيصال أحاسيس الحب من حلاوة الالتقاء وآلام الفراق.

وتدور القصة حول أمير يحتفل بعيد ميلاده الـ21 ويذهب لرحلة صيد في الغابة فيجد نفسه أمام بحيرة تسبح فيها بجعات رائعات الجمال.

وبينما يتابع البجعات يرى بجعة متوجة تتحول إلى فتاة وتخبره أنها مسحورة ولن تعود لهيئتها البشرية إلا إذا وجدت من يحبها حبا صادقا هي دون سواها.

وتتوالى أحداث القصة حتى ينال الساحر عقابه ويفوز الأمير بقلبها في أجواء خيالية.

وبعد عرض الافتتاح الكلاسيكي الحالم ينطلق برنامج أنشطة وسهرات مهرجان قرطاج الدولي الذي يشمل حفلات غنائية للبناني راغب علامة والسوري ناصيف زيتون والتونسية ألفة بن رمضان والفلسطينية ريم تلحمي وغيرهم.

ومن تونس يقدم لطفي بوشناق حفله يوم 28 تموز (يوليو) الجاري بينما سيكون الختام مع صابر الرباعي في 20 آب (أغسطس).