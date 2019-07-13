شركة أتلانتيا تنضم لجهود إنقاذ شركة الخطوط الجوية الإيطالية

تقترب شركة أتلانتيا تدريجيا في الانضمام إلى الجهود المبذولة لإنقاذ شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا".
يشار إلى أن عائلة بينيتون تسيطر على شركة أتلانتيا، التي تعمل في مجال الطرق والمطارات.
وبحسب "الألمانية"، يأتي هذا التطور قبل الموعد النهائي، الذي يحل بعد غد الإثنين لكي تتخذ الحكومة الإيطالية الشعبوية قرارا بشأن ما يجب القيام به من إجراءات إزاء الشركة الوطنية السابقة.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا في تصريح لصحيفة "لا ستامبا" في عددها الصادر أمس "أعتقد أن أتلانتيا شريك قوي. وأن مشاركتها (في أليتاليا) ستكون مرغوبة".
وأعرب مجلس إدارة أتلانتيا قبل ذلك بيوم واحد عن اهتمامه بالاستثمار في شركة الطيران.
وذكرت شركة أتلانتيا في بيان أنها طلبت من رئيسها التنفيذي التحقيق في خطة عمل "أليتاليا" و"التدابير اللازمة" لإعادة إطلاق الشركة، وتقديم تقرير في موعد لاحق.
وتخضع أليتاليا لإدارة الإفلاس، التي تديرها الدولة منذ عامين، وتسعى الحكومة جاهدة للعثور على مشترين لها.
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