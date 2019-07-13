وكيل فوزير: أنديتكم لا تفتش عن العيوب

أوضح المغربي ياسين شادي، وكيل أعمال مواطنه محمد فوزير، الذي يقترب من التوقيع لنادي الرائد، قادما من النصر، الاتفاق مع فهد المطوع، رئيس الرائد، ولم يتبق سوى اتفاقهم مع النصر الذي يمتلك بطاقة اللاعب الدولية، ممتدحا الاحترافية التي وجدوها منه، ما دعاهم إلى الاتفاق معه، وقال "قررنا التوقيع لنادي الرائد رغم وجود عروض أخرى، لكن اللاعب فضل مشروع الرائد بعد استشارتي أنا وعصام الراقي، اللاعب السابق الذي نقل صورة رائعة للمجتمع في هذا النادي".

واقتربت إدارة نادي الرائد من حسم انتقال فوزير، بشراء عقده لمدة موسمين بشكل رسمي، بعد منافسة من ناديي الفيصلي والحزم اللذين طلبا التعاقد مع اللاعب بخلاف عرض من نادي طرابزون التركي.

وتابع وكيل فوزير، أنهم التقوا بالمطوع مرتين، وقال "ارتحنا كثيرا لهذا الشخص الأكثر من رائع، وأبلغنا الأندية التي كانت ترغب في اللاعب عن قرار فوزير".

ولم يخف شادي، تعجبه من المنافسة الشريفة والعلاقه المميزة بين رؤوساء الأندية، وقال "أوضحنا لأحد رؤوساء الناديين السعوديين اللذين فاوضا فوزير أن اللاعب قرر التوقيع للرائد، حينها لم يتذمر والبحث عن عيوب، بل أكد أن فوزير اختار رئيسا مميزا وخلوقا مثل فهد المطوع، وتمنى لنا كل خير، وهذا أمر رائع لم أشاهده في الأندية الخارجية".

ولعب فوزير مع النصر وأحد في الدوري السعودي للمحترفين 31 مباراة "2591 دقيقة"، سجل فيها عشرة أهداف "8 مع النصر، وهدفين مع أحد"، وصنع هدفين مع النصر، حصل فيها أيضا على خمس بطاقات صفراء وبسجل خال من البطاقات الحمراء.