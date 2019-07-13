18 ألف طلب تنفيذ استقبلتها المحاكم لشيكات بدون رصيد خلال 10 أشهر

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الهجري الجاري، نحو 18 ألف طلب لشيكات مرتجعة من البنوك، فيما شكلت الدعاوى المقدمة ضد المنشآت التجارية الصغيرة ما يقارب 70 في المائة منها.
وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بنسبة 38.9 في المائة وبعدد طلبات تنفيذ يقدر بنحو 7001 طلب، تليها المنطقة الشرقية بـ3250 طلبا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ3200 طلب، ومنطقة عسير بـ1449 طلبا.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ1046 طلبا، ومنطقة المدينة المنورة بـ408 طلبات تنفيذ، ثم منطقة نجران بـ393 طلبا، أما منطقة حائل فبلغت طلباتها 336 طلبا.
فيما بلغ عدد طلبات التنفيذ في تبوك بـ306 طلبات، وجازان بـ233 طلبا، والباحة بـ68 طلبا. بينما سجلت محاكم منطقة الجوف كأقل المناطق في استقبال قضايا الشيكات بـ53 طلب تنفيذ.
واعتمدت وزارة العدل شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية، التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
ومكنت وزارة العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحول الإلكتروني الكامل وتجسيدا لمتطلبات مشروع محاكم بلا ورق.
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