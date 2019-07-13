الأسهم السعودية ترتفع وتضيف 23 مليار ريـال إلى قيمتها السوقية

ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 121 نقطة بنسبة 1.38 في المائة، لتغلق عند 8970 نقطة.

وزادت القيمة السوقية للأسهم 23 مليار ريال لتصل إلى 2.1 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة بلغت 1.2 في المائة.

بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 15 نقطة بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 1312 نقطة.

وجاء الأداء متوافقا مع التقرير الأسبوعي السابق، حيث أشير إلى أنه لن يكون في مسار الفترة السابقة.

وتضاعفت حدة التذبذب من 0.9 في المائة في الأسبوع السابق إلى 2.3 في المائة هذا الأسبوع.

ومع الإغلاق فوق 8900 نقطة ستتجه السوق إلى محاولة اختراق مستويات تسعة آلاف نقطة، حيث إن النجاح في ذلك يزيد شهية المخاطرة والإقبال على السوق، خاصة في ظل اقتراب تفعيل المرحلة الثانية من الانضمام إلى مؤشر MSCI والمنحى التصاعدي لأسعار البتروكيماويات، الذي يقلل أثر نتائج الربع الثاني المتوقع أن تكون سلبية مع تراجع في النمو.

أما القطاع المصرفي، فسيبقى محافظا على الصدارة في الأداء في ظل التحسن المستمر في نتائج أعماله. وإنهاء المؤشر الأسبوع المقبل فوق تسعة آلاف نقطة يجعل مستويات عشرة آلاف نقطة مستهدفة بحسب معطيات فنية.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8846 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسبوع، وكانت أدنى نقطة عند 8767 فاقدا 0.9 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8970 نقطة رابحا 1.4 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8968 نقطة رابحا 121 نقطة بنسبة 1.38 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 20 في المائة بنحو 2.3 مليار ريال لتصل إلى 14 مليار ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 18 في المائة بنحو 89 مليون سهم متداول لتصل إلى 593 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 5 في المائة لتصل إلى 476 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 0.57 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.47 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.18 في المائة.

وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 4.6 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 3.8 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الخليجية العامة" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال، يليه "أسمنت الجنوب" بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 56.30 ريال، وحل ثالثا "أسمنت القصيم" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 51.50 ريال. وكان الأعلى تراجعا "مجموعة السعودية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 22.64 ريال، يليه "ثمار" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 20.18 ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 11.42 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 979 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية