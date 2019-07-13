"نمو" تنهي الأسبوع بتراجع 4.8 %

أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3831 نقطة، فاقدة 191 نقطة، بنسبة 4.8 في المائة.
وافتتحت "نمو" الأسبوع عند 4023 نقطة، حيث حققت أعلى نقطة عند 4040 نقطة رابحة 0.42 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3759 نقطة فاقدة 6.6 في المائة.
وارتفعت قيم التداول 32 في المائة بنحو تسعة ريالات للسهم تقريبا لتصل إلى 36 ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 19 في المائة بنحو 307 آلاف سهم لتصل إلى 1.9 مليون سهم متداول، أما الصفقات فزادت 57 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 4.3 ألف صفقة.
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