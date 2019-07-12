المطارات الألمانية تعتزم عدم إصدار انبعاثات كربونية بحلول 2050

تعتزم المطارات الألمانية عدم إصدار أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 للمساهمة في حماية المناخ.

أعلن هذا الهدف اتحاد العمل للمطارات الألمانية في مدينة دوسلدورف أمس، وفقا لـ"الألمانية".

وبحسب البيانات، تريد المطارات الألمانية بذلك المساهمة في الحد من زيادة درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

وفي الوقت نفسه، دعا الاتحاد إلى تدعيم المطارات بالتقنيات الضرورية للتحول إلى الطاقة المولدة من الرياح والشمس والكتلة الحيوية.

وبحسب البيانات، خفضت المطارات الألمانية من انبعاثاتها الكربونية العام الماضي بنسبة 24 في المائة مقارنة بعام 2010. ومن المخطط أن تنخفض بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030.

يشار إلى أن رابطة BDEW الألمانية للطاقة أفادت أخيرا، بأن انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء في ألمانيا تراجعت بـ15 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 116 مليون طن في الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى حزيران (يونيو) الماضيين، مقابل 136 مليونا في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وذكرت الرابطة أن هناك عدة عوامل أسهمت في هذا التراجع من بينها الظروف المناخية المعتدلة، وارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون في تجارة الانبعاثات وارتفاع الإنتاج من وسائل الطاقة المتجددة لمستوى غير مسبوق.

وارتفع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة إلى مستوى قياسي عند 44 في المائة من إجمالي إنتاج النصف الأول من 2019، مقابل 39 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، لأسباب من بينها زيادة حركة الرياح التي ساعدت على نمو إنتاج طاقة الرياح.

وقال شتيفان كابفرر الرئيس التنفيذي للرابطة إن انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة أظهر أن قطاع الطاقة يبذل جهودا ضخمة لمساعدة ألمانيا على تحقيق أهدافها المناخية الرسمية.

وأضاف:"يجب على قطاعي النقل والتدفئة الآن إنجاز التزاماتهما لحماية المناخ .. ولهذا السبب، فإننا بحاجة إلى تسعير فعال لثاني أكسيد الكربون في هذه القطاعات".

وتعتزم الحكومة مناقشة مزيد من التدابير لتحقيق أهدافهما المناخية في أيلول (سبتمبر) المقبل.