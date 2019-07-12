ذرى قياسية للأسهم الأمريكية عند افتتاحها بفعل آمال خفض الفائدة

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح اليوم مع تعزز الرهانات على خفض الفائدة هذا الشهر بعد تصريحات التيسير النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وهذه هي المرة الثالثة التي يبلغ فيها ستاندرد اند بورز أعلى مستوى له على الإطلاق هذا الأسبوع ويتجاوز 3 آلاف نقطة. وصعد داو 51.41 نقطة بما يعادل 0.19% ليفتح عند 27139.49 نقطة وزاد ستاندرد اند بورز 3.45 نقطة أو 0.12% مسجلا 3003.36 نقطة وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 13.16 نقطة أو 0.16% إلى 8209.20 نقطة عند الفتح.