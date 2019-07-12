شرطة جبل طارق توقف اثنين من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة

أعلنت شرطة جبل طارق أنها اوقفت اثنين من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بشبهة انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، وذلك غداة توقيف القبطان ومساعده.

وقال شرطة جبل طارق في بيان إن الرجال الأربعة يحملون الجنسية الهندية ويتم استجوابهم في سياق "تحقيق بشبهات تصدير النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا".