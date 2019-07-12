زيادة الفائض التجاري الصيني مع أمريكا بنسبة 12 % في النصف الأول من العام

ارتفع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهو مصدر رئيسي للتوتر بين بكين وأكبر شريك تجاري لها، بنسبة 12 ٪ في النصف الأول من العام ليبلغ 954.81 مليار يوان (139 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات الجمارك اليوم الجمعة (12 يوليو تموز).

وتراجعت واردات الصين من الولايات المتحدة بنسبة 25.7 ٪ على أساس سنوي للنصف الأول، في حين تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.6 ٪.

جاء انخفاض الواردات الصينية بعد انقضاء شهر يونيو الذي يمثل أول شهر تطبق في بالكامل زيادة التعريفات الأمريكية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، والتي أعلنتها واشنطن قبل أسابيع في أعقاب انهيار محادثات تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورغم أن الجانبين اتفقا في أواخر يونيو على استئناف المفاوضات، وقالت واشنطن إنها ستؤجل فرض رسوم إضافية، فإن التعريفات الحالية لا تزال سارية.