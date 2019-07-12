الصين ستفرض عقوبات على أي شركات أمريكية تبيع أسلحة لتايوان

قالت الصين اليوم الجمعة إنها ستفرض عقوبات على الشركات التي تبيع أسلحة لتايوان، بعد أن وافقت واشنطن على صفقات بيع محتملة قيمتها 2.2 مليار دولار تشمل دبابات وصواريخ ومعدات أخرى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تضر بسيادة الصين وأمنها القومي.

والولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لتايوان التي تعتبرها الصين إقليما منشقا. ولم تستبعد بكين اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لسيطرتها.



