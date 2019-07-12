"دايملر" تخفض توقعاتها بشأن الأرباح التشغيلية مجددا عقب خسائرها في الربع الثاني

تكبدت شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات خسائر بالمليارات في أرباحها التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام، ما دفعها إلى خفض توقعاتها بشأن أرباح العام بأكمله مجددا.

وذكرت الشركة اليوم الأربعاء في مدينة شتوتجارت أن من أسباب خفض التوقعات ارتفاع مخصصات معالجة فضيحة الديزل، واستدعاء عدد كبير من السيارات بسبب عيوب في الوسائد الهوائية من إنتاج شركة "تاكاتا" اليابانية.

وكانت "دايملر" أعلنت قبل نحو ثلاثة أسابيع أن أرباحها التشغيلية لعام 2019 لن تتجاوز أرباح عام 2018، كما كان مقررا لها، بل ستظل تقريبا عند نفس المستوى.

وأعلنت الشركة الآن أن أرباحها التشغيلية لهذا العام ستقل عن مستوى العام الماضي على نحو واضح.

وسجلت الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني من 2019 سالب 1.6 مليار يورو، بتراجع قدره أربعة مليارات يورو مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام .2018