ترمب يهاجم بتكوين وليبرا ويطالب بالخضوع للقواعد المصرفية

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس بتكوين وعملة فيسبوك الرقمية المقترحة ليبرا وعملات مشفرة أخرى وطالب بأن تسعى الشركات إلى ميثاق مصرفي وأن تُخضع نفسها للقواعد التنظيمية الأمريكية والعالمية إذا كانت ترغب في أن "تصبح بنكا".

وكتب ترمب على تويتر "أنا لست من أنصار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى، التي هي ليست أموال، والتي تتقلب قيمتها بشدة وتستند إلى اللاشيء".

وأضاف "إذا كانت فيسبوك وشركات أخرى ترغب في أن تصبح بنكا، عليها السعي لميثاق مصرفي جديد وأن تصبح خاضعة لجميع القواعد التنظيمية المصرفية تماما مثل باقي البنوك المحلية والدولية".

وقالت فيسبوك الشهر الماضي إنها ستطلق عملتها المشفرة العالمية في 2020. وستشكل فيسبوك و28 شريكا، بينهم ماستركارد وباي بال هولدنجز وأوبر تكنولوجيز، اتحاد ليبرا لإدارة العملة الجديدة. ولا توجد بنوك في الوقت الراهن ضمن المجموعة.

ويعتزم بنك جيه بي مورجان تشيس آند كو، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، إطلاق عملة رقمية خاصة به.