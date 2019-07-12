توسيع التعاون بين فولكس فاجن وفورد لمواجهة تكاليف التطوير

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لإنتاج السيارات عن توسيع تعاونها مع شركة فورد الأمريكية من أجل مواجهة تكاليف التطوير.

جاء ذلك عقب إجتماع بين مجلسي إدارتي الشركتين يوم الخميس.

وكانت الشركتان قد أعلنتا بالفعل في وقت سابق هذا العام التعاون في مركبات الشحن الصغيرة "فان" ومركبات النصف نقل " بيك أب"، من أجل توفير مئات الملايين من اليورو في تكاليف التطوير.

وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول مجالات التعاون الجديدة من قبل رئيس شركة فولكس فاجن هيربرت ديس والرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم هاكيت خلال مؤتمر صحفي يضم مستثمرين في نيويورك بالولايات المتحدة الساعة 8 صباحًا اليوم الجمعة.

ويمكن للشركتين توحيد الجهود لتطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة .

