إنجاز 80 % من المشروع التجريبي «للمدن الذكية» في السعودية

أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ما يقارب من 80 في المائة من أعمال المشروع التجريبي للمدن الذكية في العاصمة الرياض، إذ يجري العمل حاليا لإنجاز المراحل الأخيرة باستكمال تركيب وبرمجة بعض الأجهزة وإنهاء أعمال التحسينات المدنية.

وقالت الوزارة لـ"الاقتصادية"، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة "سيسكو"، لتنفيذ تطبيقات ذكية في مدينة الرياض لمكونات المدن الذكية، فضلا عن عدة ورش عمل ولقاءات عقدت بين الوزارة وهيئة تطوير الرياض والأمانة و"سيسكو".

وأوضحت، أن المشروع يشمل المواقف الذكية والإضاءة الذكية والإدارة الذكية للنفايات وكاميرات المراقبة"، إضافة إلى إنشاء منصة لإدارة الموقع الذي تم تحديده في منطقة جنوب برج المملكة.

وبينت أنه أثناء إعداد تقرير تقييم نضج المدن السعودية وإمكانية تحولها إلى مدن ذكية وإعداد الخطة الوطنية للمدن الذكية، تم عقد اجتماعات وورش عمل مع هيئة تطوير الرياض والأمانة لبحث كيفية تحويل هذه المدينة إلى ذكية، وحسب ما هو مخطط له سيتم إعداد استراتيجية وخطة تنفيذية لذلك.

وأشارت إلى أن المدينة الذكية تهدف إلى تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشاريع بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وذات جودة معيشية عالية تحقق السعادة والرفاهية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتيا للساكنين في مدن المملكة.

وتسهل هذه المدن التعايش مع وسائل التقنية، وضمان المشاركة في التنمية العمرانية، وتحقيق إيرادات عالية من المشاريع الذكية، وضمان تقديم الخدمات العامة للسكان بكل يسر وسهولة، وتحقيق مبدأ الحوكمة الحضرية بسهولة تنقل المعلومات بين الجهات التنموية في المدن.

وتهدف أيضا المدينة الذكية التي تدار بأسلوب ذكي إلى تحسين إدارة ومستوى معيشة السكان، وتقوية الجوانب الاقتصادية، والحفاظ على البيئة ومواردها، وذلك باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة.