23 صفقة خاصة بقيمة 758.7 مليون ريـال

سجلت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس، إجراء 23 صفقة خاصة بقيمة بلغت 758.7 مليون ريال.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن الصفقات الخاصة تمت على 23 شركة مدرجة في السوق، بنحو 14.5 مليون سهم.

إلى ذلك، حقق مؤشر قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية أعلى مستوى في نحو 14 شهرا، وذلك من خلال المكاسب، التي حققها خلال الجلسة البالغة 2.3 في المائة كأعلى ارتفاع يومي في القطاع منذ شهر ونصف.

وارتفعت أسهم القطاع خلال الجلسة مدعومة بارتفاع أسهم شركة "بوبا العربية"، إذ سجل السهم أعلى سعر له منذ الإدراج، وأغلق تداولاته عند مستويات 106.4 ريال بارتفاع 4.9 في المائة.

وحقق قطاع التأمين أمس مكاسب سوقية بلغت 885 مليون ريال، منها 600 مليون مكاسب سوقية لسهم "بوبا العربية"، فيما ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى 39.02 مليار ريال.

وتصدرت أسهم قطاع التأمين المكاسب في سوق الأسهم السعودية "تاسي"، إذ إنها ضمن الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة بصدارة أسهم شركة "الخليجية العامة للتأمين" التي ارتفعت بالنسبة القصوى لتغلق تداولاتها عند مستوى 13.2 ريال، وكذلك أسهم شركة "بوبا العربية" بمكاسب 4.9 في المائة، إضافة إلى أسهم شركة " أليانز إس. إف" التي ارتفعت 2.9 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية