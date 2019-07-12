الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات على تركيا.. تجميد التمويلات وتقليص المساعدات

أظهرت مسودة بيان للاتحاد الأوروبي، أنه سيعلق المحادثات عالية المستوى مع أنقرة ومفاوضات لإبرام اتفاقية للنقل الجوي كما سيجمد تمويلا لتركيا في العام المقبل ويقلص المساعدات، بسبب التنقيب غير المشروع عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.

وجاء في المسودة "في ضوء أنشطة التنقيب غير المشروعة المستمرة والجديدة التي تقوم بها تركيا، يقرر الاتحاد الأوروبي تعليق مفاوضات الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي ويوافق على عدم عقد مزيد من اجتماعات الحوار رفيعة المستوى في الوقت الحالي".

وتضيف المسودة "يصادق المجلس على اقتراح المفوضية الأوروبية بتقليص مساعدة ما قبل الانضمام لتركيا في عام 2020 ويدعو بنك الاستثمار الأوروبي لإعادة النظر في أنشطة إقراض تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم سياديا".

وتذكر المسودة أيضا أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا لتطبيق مزيد من الإجراءات المقيدة ضد تركيا إذا واصلت التنقيب.

ووفقا لـ"رويترز، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يشارك في مناقشات مسودة البيان "سيستهدف ذلك فقط الأشخاص المرتبطين بهذه الأنشطة غير المشروعة تحديدا".

وجمد الاتحاد الأوروبي محادثات انضمام تركيا المتعثرة منذ وقت طويل وأيضا المفاوضات الرامية لتعزيز الاتحاد الجمركي بينهما، متهما أردوغان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وتشير تقديرات الخبراء إلى أن هناك نحو 227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أسفل قاع البحر بالقرب من السواحل القبرصية.

وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام، بينما أدى اكتشاف ثروات قبالة شواطئها إلى تعقيد مفاوضات السلام.

يذكر أن الولايات المتحدة حثت تركيا على تعليق محاولات التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء الماضي، إن محاولات تركيا لإجراء عمليات التنقيب في المياه، التي تقول قبرص إنها تابعة لها "تثير التوترات في المنطقة".

وأضافت أورتاجوس، "نحث السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تزيد من التوترات في المنطقة".