شهية الأجانب ترفع مبيعات الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية إلى 18.5 مليار ريال

واصلت الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية عمليات البيع منذ بداية العام الجاري، لتسجل مبيعات إجمالية بلغت 18.5 مليار ريال، وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغت المشتريات 12 مليار ريال، لتسجل بذلك صافي بيع 6.5 مليار ريال.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير "الاقتصادية" استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، تزامنت مبيعات الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية مع ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب نحو السوق.

وحققت الصناديق صافي بيع شهري في السوق السعودية منذ بداية العام بشكل متواصل، وكانت ذروة البيع في شهر فبراير، وكذلك شهري مايو ويونيو، مشكلة نحو 81 في المائة من صافي عمليات البيع المقدرة بنحو 6.52 مليار ريال.

وحققت الصناديق صافي بيع خلال شهر يناير الماضي بنحو 164 مليون ريال، ثم صافي بيع خلال شهر فبراير بلغ 2.6 مليار ريال وبنحو 614.9 مليون خلال مارس.

فيما بلغ صافي بيع شهر أبريل نحو 296.6 مليون ريال، تلاه صافي بيع في شهر مايو بلغ 1.23 مليار ريال، بينما حقق شهر يونيو صافي بيع بنحو 1.46 مليار ريال.

وبلغت ملكية الصناديق الاسثمارية بنهاية 7 يوليو الماضي نحو 195.7 مليار ريال مشكلة نحو 9.39 في المائة، فيما كانت ملكيتهم بنهاية الربع الأول 196.9 مليار ريال، ما يعادل 9.44 في المائة.

من جهة أخرى، حقق المسثمر الأجنبي المؤهل صافي مشتريات منذ بداية العام حتى 7 يوليو بلغت نحو 56.7 مليار ريال، إذ بلغ إجمالي المشتريات نحو 108.3 مليار مقابل إجمالي مبيعات بلغ 51.6 مليار ريال.

وبحسب البيانات المتوفرة، حقق الأجانب المؤهلون في شهر مايو الماضي أعلى صافي شراء بنحو 21.6 مليار ريال، في حين حققت في شهر فبراير الماضي أقل صافي شراء بنحو 1.2 مليار ريال خلال الفترة.

* وحدة التقارير الاقتصادية