محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يبحث مع السفير الأمريكي مجالات التعاون

​استقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، اليوم الخميس، سفير الولايات المتحدة المعين لدى المملكة السيد جون أبي زيد.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.