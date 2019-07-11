وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية بوروندي العلاقات بين البلدين

عقد وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف في فرع وزارة الخارجية بجدة اجتماعاً مع وزير خارجية جمهورية بوروندي إيزيكيال نيبيجيرا، تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي.

وعقب توقيع الاتفاقية أدلى وزير الخارجية العساف، بتصريحٍ صحفي أبدى خلاله سعادته بلقاء وزير الخارجية بجمهورية بوروندي.وقال: كان اللقاء مع وزير الخارجية البوروندي مثمراً وناجحاً، وتحدثنا عن العلاقات بين المملكة وجمهورية بوروندي، وتطرقنا لجميع أوجه العلاقات بين البلدين السياسية والاقتصادية، وأكدنا أهمية العلاقات بين المملكة وبوروندي، وكذلك بين الدول الإفريقية والمملكة العربية السعودية.

وأضاف العساف: نتطلع للقاء أو القمة التي ستُعقد بعد فترة قصيرة بين المملكة والدول الإفريقية، آملاً أن تكون هذه الزيارة بداية قوية للعلاقات بين المملكة وبوروندي والدول الإفريقية، واستمرارية التنسيق والتعاون بين البلدين في جميع الجوانب.

من جانبه عبّر وزير خارجية جمهورية بوروندي عن سروره بزيارة المملكة، مشيراً إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها، وأن هناك فرصاً واعدة بين البلدين، وآفاقاً للتعاون، وتنمية العلاقات في شتى المجالات.

حضر الاجتماع ومراسم توقيع الاتفاقية، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين.