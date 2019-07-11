"وول ستريت" تبدأ تداولاتها مرتفعة بدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها مرتفعة اليوم ، مدفوعة بأسهم شركات التكنولوجيا، لتواصل موجة الصعود التي بدأتها الجلسة السابقة بدعم من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول والتي عززت مبررات خفض الفائدة هذا الشهر.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 89.96 نقطة أو 0.33 بالمئة إلى 26950.16 نقطة.

وارتفعت المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.55 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 2999.62 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 16.75 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 8219.28 نقطة.