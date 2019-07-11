مسودة بيان: الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات على تركيا بسبب التنقيب قبالة قبرص

أظهرت مسودة بيان للاتحاد الأوروبي أنه سيعلق المحادثات عالية المستوى مع أنقرة ومفاوضات لإبرام اتفاقية للنقل الجوي كما سيجمد تمويلا لتركيا في العام المقبل بسبب التنقيب "غير المشروع" عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.

وسيبحث مبعوثو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قراره المشترك، الذي ما زال من الممكن تعديله، في بروكسل اليوم الخميس بهدف تبنيه عند اجتماع وزراء خارجية التكتل يوم الاثنين.

وجاء في المسودة "في ضوء أنشطة التنقيب غير المشروعة المستمرة والجديدة التي تقوم بها تركيا، يقرر (الاتحاد الأوروبي) تعليق مفاوضات الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي ويوافق على عدم عقد مزيد من اجتماعات الحوار رفيع المستوى في الوقت الحالي".