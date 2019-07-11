أسعار المستهلكين الأمريكيين تسجل أكبر زيادة في نحو عام ونصف

سجلت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة أكبر زيادة في نحو عام ونصف العام في يونيو، وسط ارتفاعات قوية في تكاليف مجموعة من السلع والخدمات، لكنها على الأرجح لن تغير توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ يناير 2018، وبعد أن حقق أربع ارتفاعات شهرية متتالية بنسبة 0.1 بالمئة.

وتلقى ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الدعم من زيادات قوية في أسعار الملابس والسيارات والشاحنات المستعملة وكذلك الأثاث المنزلي.

كما ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية والإيجارات. وفي اثني عشر شهرا حتى يونيو حزيران، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1 بالمئة بعد أن صعد اثنين بالمئة في مايو.

وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1 بالمئة الشهر الماضي، إذ كبحه انخفاض أسعار البنزين وأسعار الأغذية، بعد ارتفاعه 0.1 بالمئة أيضا في مايو. وارتفع المؤشر 1.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد أن ارتفع 1.8 بالمئة في الشهر السابق.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير في يونيو، وأن يرتفع 1.6 بالمئة على أساس سنوي.