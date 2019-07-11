بنك انجلترا: المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تتفاقم

قال بنك انجلترا إن المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تتفاقم، وحذر من أن هذه المخاطر قد تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والسندات الحكومية وأسعار العقارات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول في تقريره عن الاستقرار المالي، الذي صدر اليوم الخميس" من المتوقع حدوث اضطراب شديد في السوق وتغير في أسعار الأصول في حال الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح البنك أن البنوك الكبيرة سوف تكون لديها القوة للنجاة من الحرب التجارية العالمية التي سوف تصطدم بالخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية تشرين أول/اكتوبر المقبل.