3.9 مليار ريال قيمة قروض مؤسسات الإقراض الحكومية في الربع الأول .. قفزت 95 %

قفزت قيمة القروض المقدمة من مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 95 في المائة، لتبلغ نحو 3.925 مليار ريال مقارنة بـ2.016 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويبلغ عدد مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة أربع مؤسسات وصناديق، وهي صندوق التنمية الزراعية وبنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، استحوذ صندوق التنمية العقارية على نحو 48.4 في المائة من إجمالي قيمة ما قدمته مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة خلال الربع الأول 2019.

وصرف الصندوق نحو 1.898 مليار ريال قروضا في الربع الأول 2019 مقارنة بـ 1.008 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق 2018 مسجلا نموا نسبته 88 في المائة، بما يعادل نحو 889.2 مليون ريال.

وجاء ثانيا من حيث الأعلى في صرف القروض، صندوق التنمية الصناعية، بنحو 1.191 مليار ريال تشكل نحو 30.3 في المائة من مجموع القروض التي صرفتها مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة، لكنه الأعلى من حيث نسبة النمو في القروض المصروفة.

وجاء ذلك مقارنة لما صرفه الصندوق من قروض في الفترة المقابلة من العام الماضي، البالغة نحو 365.4 مليون ريال، ليسجل نموا نسبته 226 في المائة، بما يعادل نحو 825.3 مليون ريال.

وثالثا حل بنك التنمية الاجتماعية، الذي بلغت قيمة قروضه التي صرفها في الربع الأول 2019 نحو 727.7 مليون ريال مقارنة بـ569.9 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 28 في المائة، بما يعادل نحو 157.8 مليون ريال.

وشكلت القروض التي صرفها بنك التنمية الاجتماعية خلال الفترة، نحو 18.5 في المائة من مجموع القروض التي صرفت من قبل مؤسسات الإقراض.

أما رابعا فحل صندوق التنمية الزراعية بصرف نحو 108.5 مليون ريال في الربع الأول 2019 مقارنة بـ 72.6 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بنمو 49 في المائة، بما يعادل نحو 35.8 مليون ريال. وشكلت القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية في الربع الأول 2019 نحو 2.8 في المائة من مجموع القروض التي صرفتها مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة.

يذكر أن مؤسسات الإقراض ضخت نحو 11.56 مليار ريال استثمارات داخل الاقتصاد المحلي خلال عام، منذ نهاية الربع الأول 2018 حتى نهاية الربع الأول 2019.

وارتفعت بذلك قيمة الاستثمارات المحلية لهذه المؤسسات خلال العام، بنسبة 38 في المائة إلى نحو 42.02 مليار ريال، مسجلة نموا للربع السادس على التوالي، وتحديدا منذ الربع الرابع 2017.

وخلال الربع الأول 2019 فقط، ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 9.7 في المائة، بما يعادل 3.72 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 38.30 مليار ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية