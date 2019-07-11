«نمو» تصعد 2.2 % .. وقيمة التداول تستقر عند 7 ملايين ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 83 نقطة بنسبة 2.2 في المائة لتغلق عند 3874 نقطة. واستقرت قيمة التداول عند سبعة ملايين ريال، بمعدل 7.6 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2.2 في المائة إلى 384 ألف سهم. أما الصفقات فقد تراجعت 19 في المائة إلى 925 صفقة. وتراجع سهم "العمران" وحيدا بنسبة 1.89 في المائة ليغلق عند 18.64 ريال، مقابل ارتفاع خمسة أسهم واستقرار البقية. وتصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 17.22 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 17.50 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 48.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 2.8 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 2.7 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 541 ألف ريال.