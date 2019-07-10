صادرات ألمانيا من السلاح 5.3 مليار يورو في النصف الأول من 2019

بلغت قيمة الأسلحة التي سمحت الحكومة الألمانية بتصديرها في النصف الأول من العام الحالي 5.3 مليار يورو، وهي تزيد عن قيمة صادرات السلاح في مجمل العام الماضي.

يشار إلى أن قيمة صادرات السلاح في ألمانيا تراجعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل مستمر، ووصلت في عام 2018 إلى 4.8 مليار يورو فقط.

وجاءت المجر على رأس أهم المستوردين للسلاح الألماني في النصف الأول من العام الجاري بـ 1.76 مليار يورو، وبفارق كبير عن الدول التي تليها، وهي مصر بـ 801.8 مليون يورو وكوريا الجنوبية بـ 277.7 مليون يورو.

