إسبانيا تستبعد طرح سندات مدتها 100 سنة

قال "كارلوس سان باسيليو" رئيس الخزانة الإسبانية إن إسبانيا تستبعد طرح أي سندات جديدة من فئة 100 سنة في الوقت الراهن، في حين تعتزم الحكومة بيع المزيد من السندات من فئة 50 عاما والسندات الأطول مدى التي تبيعها إسبانيا حتى الآن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إسبانيا باعت هذه السندات طويلة المدى لأول مرة عام .2016 ونقلت عن "باسيليو" القول "نعتزم طرح سندات فئة 50 سنة وليس أكثر من هذا كما فعلت النمسا بطرح سندات مدتها 100 عام".

وكان المستثمرون الذين يبحثون عن سندات ذات تصنيف ائتماني ممتاز، وفي الوقت نفسه تمنح عائدا يزيد على 1%، قد اتجهوا إلى سندات الخزانة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، رغم أن عددا قليل للغاية من الدول مثل بلجيكا وأيرلندا، قد أصدر سندات ذات مدى يصل إلى 100 سنة.

