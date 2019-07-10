ميلانو وانترناسيونالي يخططان لإنفاق 1.2 مليار يورو لإنشاء ملعب جديد

قدم ميلانو وانترناسيونالي اليوم الأربعاء خطة مشتركة لبناء ملعب جديد في المدينة تتضمن مقترحا باستثمار ما يزيد على 1.2 مليار يورو (1.35 مليار دولار) في المشروع.

ويسع الملعب المقترح 60 ألف متفرج وسيقام بجانب استاد سان سيرو الحالي الذي تملكه بلدية مدينة ميلانو ويستضيف عليه الفريقان منافسيهم في البطولات المختلفة.

لكن المبادرة لم تحظ بترحيب كبير من جانب ماتيو سالفيني وزير الداخلية وأحد مشجعي ميلانو ورئيس حزب الرابطة الذي قال إنه لا يمكنه قبول فكرة هدم استاد سان سيرو.

وأضاف "أطالب بالحصول على نسخة من المشروع. كل مبادرة محل ترحيب خاصة إذا كان هذا يساعدنا على إدارة الأمن بشكل أفضل. لكنني كمشجع وكمواطن إيطالي أعيش في مدينة ميلانو وأعشقها لا أستطيع تخيل فكرة هدم استاد سان سيرو المهيب".

وتسعى العديد من الأندية الكبرى في إيطاليا لبناء ملاعب جديدة ومتعددة الأنشطة تملكها وتتحكم فيها بطريقتها بهدف زيادة الإيرادات كما هو الحال مع العديد من الأندية الأوروبية المعروفة.

وتعود ملكية معظم ملاعب كرة القدم الإيطالية في الوقت الحالي للسلطات المحلية.