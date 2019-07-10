مخاوف التجارة والنمو العالمي تواصل الضغط على اقتصاد أمريكا

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الخميس إن المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية وضعف الاقتصاد العالمي "يواصلان الضغط على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة".

وأضاف باول أن المركزي مستعد "للتصرف على النحو المناسب" لدعم النمو المستمر منذ عشر سنوات، في تصريحات ربما تعزز توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي تعليقات معدة مسبقا يدلي بها أمام لجنة في الكونجرس، قارن باول بين "التوقعات الأساسية" لمجلس الاحتياطي المتمثلة في استمرار النمو الأمريكي وبين مجموعة كبيرة من المخاطر من بينها استمرار ضعف التضخم وتباطؤ نمو الاقتصادات الكبيرة الأخرى، وتراجع استثمارات الشركات بسبب الضبابية التي تكتنف استمرارية الحرب التجارية الأمريكية مع الصين ودول أخرى ومدى شدتها.

كان مسؤولو مجلس الاحتياطي أشاروا في اجتماع السياسة النقدية في يونيو حزيران إلى أن تلك المخاوف ربما تبرر خفض الفائدة. "ومن ثم، وبناء على البيانات المقبلة وغيرها من التطورات، يبدو أن الضبابية التي تكتنف التوترات التجارية والمخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي مازالتا تضغطان على التوقعات الأمريكية"، حسبما ذكر باول.

